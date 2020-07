Caos lungo l'autostrada A14: Marsilio presenta un esposto in procura

Un esposto presentato alle procure di Pescara e di Teramo, per la situazione di caos e disagi lungo il tratto della A14 dal confine con le Marche fino a Vasto, dove si registrano costantemente code, rallentamenti e problemi per automobilisti ed autotrasportatori.

A presentarlo il presidente della Regione Abruzzo Marsilio, che sottolinea come la situazione sia diventata insostenibile. Già prima del lockdown a causa dei lavori e dei sequestri giudiziari di alcuni viadotti la situazione era molto complicata, ma ora con l'arrivo delle vacanze e l'aumento dei mezzi circolanti il problema è diventato un'emergenza causando danni economici, ambientali e disagi per tutti coloro che percorrono l'autostrada adriatica in Abruzzo, soprattutto nei tratti dove sono presenti restringimenti di carreggiata.

"Auspico che gli organi competenti possano eseguire gli opportuni accertamenti e valutare la sussistenza di eventuali profili penalmente rilevanti in relazione ai fatti dedotti e la necessità dell'intervento della Pubblica autorità per la pronta soluzione della vicenda" Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Marsilio ha chiesto anche di conoscere l'esito dell'esposto per valutare anche una richiesta di risarcimento dei danni subiti dalla regione Abruzzo. Ricordiamo che Aspi ha proceduto all'attivazione dello sconto del 50% nel tratto che dal confine con le Marche arriva a Pescara Nord per tutti gli utenti che percorrono l'autostrada interessata dai cantieri e dalle modifiche alla viabilità.