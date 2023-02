Paolucci (Partito Democratico) contro l'autonomia differenziata: “Proposta irricevibile, confronto urgente in Regione”

Il capogruppo regionale del Pd, Silvio Paolucci, commenta negativamente la presentazione del disegno di legge Calderoli sull’autonomia differenziata. L'esponente Dem parla di proposta “irricevibile” e aggiunge: “È una scelta scellerata che rischia di far sprofondare l’Abruzzo per i servizi essenziali fra cui la sanità, ambito già provato da quattro anni di centrodestra. Faremo di tutto per evitare che passi, urge un confronto in seno alla Regione che solleciteremo con una risoluzione urgente: non è pensabile che scelte politiche, capaci di spaccare l’Italia e stilare una lista di regioni di serie A e di serie B passi senza il necessario confronto nella conferenza delle Regioni”.

A nome di tutto il Partito Democratico, Paolucci dice che “siamo basiti per le dichiarazioni di Marsilio che parla ancora una volta come capo politico e non riesce a svolgere appieno il suo ruolo di presidente della Regione Abruzzo e degli abruzzesi”. Pertanto Paolucci ritiene “indispensabile e urgente” il confronto sul tema “prima che la proposta diventi legge: va fatto in seno alla Regione, ma con il coinvolgimento delle parti sociali, delle forze economiche e di tutti i soggetti e gli enti che presidiano il territorio e sono motore dello sviluppo regionale”.