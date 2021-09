Pettinari (M5s) sull'inaugurazione della nuova Pet Tac dell'ospedale: "Grazie alla mia battaglia finisce una vergogna"

Il consigliere regionale pentastellato commenta l'inaugurazione del nuovo macchinario ricordando le sue denunce per gli sprechi di denaro per l'affitto della vecchia Pet Tac esterna

Il consigliere regionale e vicepresidente del consiglio Domenico Pettinari (M5s) interviene in merito all'inaugurazione della nuova Pet Tac dell'ospedale di Pescara. Pettinari evidenzia come per anni si sia battuto per l'acquisto di una nuova Tac considerando che per 15 anni si sono spesi 5 mila euro di affitto al giorno:

"Con i soldi spesi ne avremmo comprate 10 e avremmo evitato di sottoporre i malati oncologici a enormi difficoltà per eseguire l’esame. Ora, dopo innumerevoli battaglie in cui ho depositato esposti alla Procura della Repubblica, denunciato la questione sulle tv nazionali e raccontato ogni giorno, grazie ai media locali, quanto stava avvenendo nella Asl di Pescara, si mette ufficialmente un punto alla vicenda "

Il consigliere si dice felice per la fine dei disagi per i pazienti oncologici costretti ad uscire al freddo, anche sotto la neve, e salire sul semirimorchio di un camion per sottoporsi ad un esame importante e delicatissmo.