Consegnata la nuova auto di rappresentanza del Comune di Pescara: è una vettura ibrida [FOTO]

Consegnata questa mattina dalla Pasquarelli Auto al Comune di Pescara la nuova auto di rappresentanza dell'ente. La vettura, una Toyota Corolla Touring Sport Ibrida da 1800 centimetri cubici (122 Cv di potenza) è ibrida, ovvero ha un motore elettrico accoppiato ad un motore termico, per permettere l'abbattimento delle emissioni di Co2. La vettura sulle fiancate riporta la scritta “Riduci l’impatto ambientale”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il comodato d'uso durerà sei mesi per un massimo di 10 mila chilometri. Presente alla consegna il sindaco Masci. Sul fronte del risparmio di emissioni, in città il motore elettrico potrà coprire il 50% della marcia. L'iniziativa si colloca nell'ambito del piano che l'amministrazione comunale ha avviato per rendere più green l'ente comunale e la città, puntando alla riduzione delle emissioni inquinanti ed al risparmio e riciclo della plastica.