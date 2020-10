Auto incendiata al Ferro di Cavallo, Pettinari: “Un altro vile attacco a un cittadino onesto”

Il vice presidente del consiglio regionale, Pettinari, interviene sulla vicenda dell'auto incendiata al Ferro di Cavallo, parlando di “un altro vile attacco a un cittadino onesto, che non ha intenzione di chinare il capo di fronte alla supremazia dei criminali”. La vettura andata a fuoco questa mattina, intorno alle 5.30, appartiene infatti a un uomo che già qualche settimana fa, come forma di intimidazione, aveva subìto la distruzione dei vetri della stessa macchina che oggi è stata bruciata.

Queste le parole di Pettinari:

“Rivolgo un appello all'amministrazione per trasferire immediatamente questa famiglia in un'altra abitazione popolare, in una zona più sicura, affinché sia protetta da altre possibili ritorsioni. Una richiesta che avevo già avanzato nei giorni scorsi, e che adesso non deve più rimanere inascoltata”.