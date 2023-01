Prime iniziative nell'Ufficio Europa area metropolitana (Ueam) all'Aurum, il primo servizio intercomunale verso la Nuova Pescara

Riapre e presenta un calendario di eventi l'Ufficio Europa area metropolitana (Ueam), nella sala Europa dell'Aurum che rappresenta di fatto, il primo tentativo concreto di un servizio intercomunale di Pescara, Montesilvano e Spoltore in vista della Nuova Pescara. Soddisfazione per la riapertura e per il front office a disposizione dei cittadini è stata espressa dall'assessore Deborah Comardi del Comune di Montesilvano:

“L’ufficio rappresenta la prima concreta ipotesi di integrazione di servizi tra i comuni della Nuova Pescara, realizzato attraverso il ripristino, il miglioramento e l’ampliamento delle funzioni indicate nella convenzione, quali i servizi informativi, di formazione e progettuali in ambito di programmi europei. Un vero e proprio sportello informativo che fungerà da punto di riferimento effettivo - e non solo virtuale - al quale tutti potranno rivolgersi per conoscere le opportunità che l’Europa mette a disposizione. L’Ufficio Ueam, dunque, non si occupa soltanto di supportare le amministrazioni partecipanti ma anche di fornire assistenza e consulenza a beneficio dei vari soggetti del territorio, quali operatori economici, associazioni, studenti e semplici cittadini desiderosi di conoscere e approfondire le tematiche europee e cogliere le opportunità che la programmazione europea offre. Verranno, inoltre, organizzati eventi e iniziative di animazione rivolti, in particolare agli studenti delle scuole, allo scopo di promuovere l’integrazione europea e sensibilizzare i ragazzi rispetto alla valorizzazione del sentimento di appartenenza all’Unione europea”.

L'obiettivo dell'ufficio è quello di attivare un rocesso di programmazione e implementazione condivisa di un sistema di servizi europei di area vasta nel territorio dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, al fine di intercettare finanziamenti europei per progetti, programmi ed attività in collaborazione con l'associazione "L'Abruzzo in Europa". L'ufficio è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Il consigliere delegato al progetto Ueam del Comune di Pescara Salvatore di Pino ha spiegato che da venerdì 20 gennaio ore 10 nella Sala Europa dell'Aurum, partiranno degli incontri tematici dedicati alle sfide dettate dal Green deal europeo e all’acquisizione di competenze, in particolare quelle digitali, a cavallo tra l’anno europeo della gioventù e l’anno europeo delle Skills. Il primo appuntamento porrà al centro il settore moda, con la volontà di essere fonte di ispirazione e di illustrare i progetti innovativi ideati e implementati da giovani studenti di scuole e istituti professionali del territorio con particolare riferimento a esempi virtuosi di confezioni di abiti con tessuti e residui di lavorazione riciclati (saranno indossati nel corso di una sfilata che seguirà agli interventi dei relatori); ma anche presentando lavori innovativi che hanno interpretato i principi dell’economia circolare applicandoli al design e agli accessori moda. L’evento offrirà anche l’opportunità di conoscere le idee progettuali e imprenditoriali rientranti nell’ambito del programma di servizio civile universale.

"Lo scopo principale di queste iniziative è quello di favorire le conoscenze degli studenti rispetto alle politiche perseguite dall’Unione Europea e sollecitare quindi le giovani generazioni a essere parte attiva nel raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile"