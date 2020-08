Pignoli: “Sull’aumento delle tariffe dell’acqua siamo pronti a scendere in piazza”

Sull’aumento delle tariffe dell’acqua “siamo pronti a scendere in piazza”. Parola del capogruppo comunale dell’Udc, Massimiliano Pignoli, che interviene dopo aver appreso “con meraviglia la decisione dell’Aca, nell’ambito di una riorganizzazione del servizio, di aumentare il costo delle bollette dell’acqua che, vorrei ricordare, è un bene primario. Una cosa grave e che combatteremo in ogni modo, sui tavoli della politica e se necessario scendendo in strada a manifestare sotto la sede del consorzio acquedottistico”.

Pignoli, poi, aggiunge quanto segue:

"Al di là delle dichiarazioni di facciata e degli artifizi comunicativi, in un momento storico come questo ci saremmo aspettati ben altre decisioni da parte dell'Aca che, da una parte realizza chiusure seppur concordate , per risparmiare e ridurre i consumi della risorsa idrica e dall'altro aumenta le bollette. A poche settimane dalla fine del Lockdown e in un periodo storico come questo, con tante persone in difficoltà, molti senza più lavoro e tanti altri in attesa ancora della cassa integrazione, cosa fa, decide di ricorrere ad un aumento delle bollette".

Una decisione "incomprensibile", sottolinea il consigliere comunale, "e che cozza fra l’altro con le rateizzazioni che la stessa Aca è costretta a fare perché molti cittadini non sono in grado di pagare. Questi ulteriori aumenti non faranno altro che far crescere rateizzazioni e utenti morosi, andando ad incidere anche sui conti di Aca per cui mi auguro vivamente che ci sia un passo indietro al fine di andare incontro ai tanti cittadini in difficoltà".