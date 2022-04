Aumento pedaggi e messa in sicurezza autostrade A24 e A25, informativa del ministro Giovannini

La questione dei rincari delle tariffe lungo i tratti autostradali gestiti dalla società concessionaria "Strada dei Parchi" finisce in Parlamento. Come fa infatti sapere l'ufficio stampa della Camera dei Deputati attraverso una breve nota, durante la seduta di mercoledì 4 maggio è in programma un'informativa urgente del governo, con la partecipazione del ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, che sarà appunto chiamato a relazionare sull'aumento dei pedaggi e sulla messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25, che collegano l'Abruzzo con Roma. L'audizione avrà inizio alle ore 16.

Era stato, nei giorni scorsi, il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, a presentare un'informativa urgente per il ministro Giovannini affinchè riferisse in aula sugli interventi che l'esecutivo intende attuare per scongiurare l'ennesimo rialzo dei prezzi. FdI chiede risposte per i 112 sindaci di Lazio e Abruzzo che vogliono la risoluzione di un problema che, in caso di applicazione degli aumenti paventati dalla concessionaria Strada dei Parchi, renderebbe la situazione drammatica.