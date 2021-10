Aumento pedaggi autostrade A24 e A25, Strada dei Parchi audita alla Camera

La questione è tornata di stretta attualità in queste ultime ore creando, come prevedibile, non poche polemiche. L'appuntamento verrà trasmesso in diretta web tv giovedì 7 ottobre

La questione dell'aumento delle tariffe autostradali lungo le arterie A24 e A25 finisce in parlamento. Giovedì 7 ottobre, infatti, la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati svolgerà, in videoconferenza, l'audizione di alcuni rappresentanti della società Strada dei Parchi, concessionaria per la gestione dell'Autostrada dei Parchi, in merito alle ipotesi di revisione dei pedaggi.

La questione è tornata di stretta attualità in queste ultime ore creando, come prevedibile, non poche polemiche. L'appuntamento verrà trasmesso in diretta web tv a partire dalle ore 10,15.