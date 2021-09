Aumentano le ore lavorative per i dipendenti part time di Ambiente Spa

Ambiente Spa ha preannunciato di voler incrementare l'orario di lavoro del personale attualmente assunto part time. Lo ha fatto sapere la consigliera comunale del Pd Stefania Catalano, che si è detta soddisfatta per la scelta fatta dai vertici dell'azienda che gestisce il servizio rifiuti e la pulizia delle strade a Pescara.

“Il programma illustrato oggi ai sindacati prevede infatti un incremento orario per 10 unità entro dicembre 2021, per altre 10 entro aprile 2022 e per le restanti unità entro la fine del 2022. Abbiamo chiesto in più occasioni il rispetto degli impegni assunti con i sindacati e questa soluzione è la dimostrazione che con la fermezza si possono ottenere risultati importanti. "

La consigliera ha assicurato che tutto il centrosinistra vigilerà affinchè i piani illustrati ai sindacati vengano rispettati nei tempi previsti, consentendo un salto di qualità anche al servizio offerto dalla società ai cittadini.