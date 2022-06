Filippone (Pianella Vicina): "Sindaco e assessori si aumentano le indennità del 68%, vergognoso e inaccettabile"

“Gli amministratori comunali di Pianella, ormai senza vergogna, hanno deciso, con la delibera di giunta, di aumentarsi le loro indennità del 45% retroattivo da gennaio a maggio 2022, e del 68% dal 1 giugno 2022 al 2023 e a 'regime' fino al 2024”. A denunciarlo è il capogruppo di Pianella Vicina Gianni Filippone che punta il dito sulla delibera 49 del 30 maggio 2022 con cui, ribadisce, sono stati stabiliti gli aumenti con il “sì” di sindaco e assessori.

Aumenti che passano dal compenso lordo del 2021 che per il sindaco era di 2mila 509,,98 euro lordi ai 3 mila 181,40 al 31 maggio 2022 (+45%) per arrivare ai 4 mila a partire dal primo giugno 2022 (68%). Per il vicesindaco si passa dai mille 1.255 euro ai 1.590,70 euro al 31 maggio fino ai 2 mila a decorrere dal primo giugno con gli assessori per i quali il compenso lordo passa da 1.129,49 euro del 2021, ai 1.431,63 euro al 31 maggio per arrivare ai 1.801 a decorrere dal primo maggio. Infine il presidente del consiglio comunale che dai 251 euro di compenso lordo del 2021 passa ai 400 stabiliti a partire dal primo giugno 2022.

“Come si può constatare dal prospetto riportato sulla delibera sono aumenti di indennità inaccettabili e vergognosi proprio in questo periodo, sembra uno schiaffo in faccia a tutti i cittadini indistintamente, ma soprattutto verso i giovani disoccupati, i lavoratori autonomi, dipendenti e ai pensionati, che non arrivano a fine mese con lo stipendio o la pensione, che soffrono gli effetti di una pesante crisi economica determinata prima dalla pandemia e poi dalla guerra, con pesanti aumenti del costo della vita a partire dal pane alla pasta, alla spesa di ogni giorno, alla benzina e alle bollette di luce e gas e così via”, aggiunge Filippone. “I nostri amministratori con questi aumenti vergognosi e inaccettabili dimostrano di essere incoscienti, senza considerare che il Comune di Pianella ha un bilancio deficitario, con un disavanzo al 31 dicembre 2021 di 2 milioni 938 mila 599,81, nonostante il contributo straordinario inviato del governo a fondo perduto di 905 mila 817,00 euro”, incalza.

“Vi sembra giusto che gli amministratori di una piccola città come Pianella, che dovrebbero essere a servizio della comunità, si aumentano del 45% retroattivo da gennaio 2022 e del 68% dal 2022 mentre per i cittadini l’aumento del costo della vita è di circa 7% secondo i dati Istat?”, chiede Filippone che al sindaco e la giunta chiede di congelare gli aumenti che, sottolinea, “non sono obbligatori, vedi la legge di bilancio 234 del 30 dicembre 2021”. Un gesto che andrebbe fatto, conclude “per rispetto dei nostri concittadini in gravi difficoltà economiche, per i quali non è previsto nessun adeguamento di stipendi, pensioni e nessun recupero per i lavoratori autonomi”.

Nel testo della delibera si legge che la decisione arriva dalla presa d'atto di quanto previsto dai commi 583 e 587 della legge di bilancio 2022 per cui a decorrere dal 2024 si prevede “un incremento delle indennità di funzione dei sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione, al trattamento economico complessivo dei presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili)” e alla luce del fatto che “per gli enti di dimensioni demografiche comprese fra i 5.000 e 10.000 abitanti , quali il Comune di Pianella, la percentuale è stata quantificata nel 29% e l’indennità del sindaco risulta essere pari a 4.002,00 euro”. Di conseguenza cui si prevede che “anche le indennità di funzione di vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali saranno adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci con l’applicazione delle percentuali vigenti nel decreto ministeriale 119/2000”.