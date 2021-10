Aumentano i contagi ma non l'occupazione dei posti letto: Verì, "Procedere con le terze dosi del vaccino"

A margine della presentazione del nuovo reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, l'assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì, ha annunciato che "in Abruzzo aumentano i contagi da Covid-19 ma non l'occupazione dei posti letto negli ospedali". Lo riporta l'agenzia di stampa Adnkronos.

Per tale motivo, ha aggiunto la Verì, "è importante a questo punto procedere con la somministrazione della terza dose del vaccino, per tutti, e per questo ci stiamo organizzando".