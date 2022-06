A24 e A25, l'appello del M5S: "Vietare ulteriori aumenti del pedaggio e prevedere la gratuità per i residenti"

In una nota congiunta, i deputati del Movimento 5 Stelle Francesco Silvestri e Carmela Grippa chiedono di vietare ulteriori aumenti del pedaggio per le autostrade A24 e A25, invitando a prevedere la gratuità per i residenti. Ecco le loro parole: “La Strada dei Parchi è, a tutti gli effetti, l’unica via di comunicazione per migliaia di cittadini che si spostano tra il Lazio e l’Abruzzo, sia che si tratti di studenti sia di lavoratori e pendolari. Un’arteria che è entrata, di fatto, tra le infrastrutture strategiche soprattutto per il tratto che interessa la Capitale. Un valore strategico riconosciuto anche dal Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili che, nelle scorse settimane in aula, ha annunciato il blocco dei relativi pedaggi fino al 30 giugno 2022”.

Eppure, aggiungono, “la situazione economica e la crisi energetica aggravate dal conflitto ucraino impongono un intervento di più di lungo respiro. È per questo che abbiamo presentato un emendamento al Dl Aiuti che proroghi il congelamento delle tariffe per i pendolari della A24-A25 fino al 31 dicembre 2022. Una gratuità che dovrebbe interessare tutti i cittadini residenti nei comuni attraversati dall'autostrada e muniti di telepass”.



Tuttavia, “in attesa di conoscere il cronoprogramma degli interventi che il governo e il concessionario intendono adottare per la messa in sicurezza del tracciato, non possiamo voltarci dall’altra parte e dobbiamo farci carico delle difficoltà che ogni giorno affrontano migliaia di cittadini e garantire efficacemente il loro diritto a muoversi per lavorare o studiare”, concludono i due esponenti pentastellati.