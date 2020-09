Aule bunker scuola Borgomarino, marcia indietro della giunta: per l'opposizione è “un fiasco totale”

Sulla scuola Borgomarino l'opposizione parla di “fiasco totale” commentando la marcia indietro della giunta relativamente alla trasformazione della palestra dell'istituto in 4 "aule bunker" per i bambini delle elementari. Alla fine si è deciso che gli alunni andranno in nuove aule al primo piano.

I consiglieri comunali di centrosinistra Stefania Catalano, Marinella Sclocco, Piero Giampietro, Francesco Pagnanelli, Marco Presutti, Giovanni Di Iacovo e Mirko Frattarelli attaccano l'amministrazione Masci:

"La vittoria è soprattutto dei genitori che non si sono fatti spaventare dagli atteggiamenti arroganti della giunta Masci di fronte alle loro legittime paure. Ora la marcia indietro arriva a pochi giorni dall'avvio dell'anno scolastico e bisognerà spendere altri soldi per adeguare la stessa scuola".

Per il centrosinistra “bastava ascoltare un mese fa i dubbi, rilevatisi tutti fondati, dei genitori e di noi consiglieri, per evitare sprechi e perdite di tempo. Ora la giunta garantisca che le nuove aule saranno pronte per il 24 settembre e che le aule bunker non ospiteranno nessun bambino”.