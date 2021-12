Il videomessaggio di auguri del sindaco Masci: "Ancora un Natale diverso ma all'insegna della gioia e della serenità" [VIDEO]

Il sindaco di Pescara Carlo Masci ha voluto anche quest'anno fare gli auguri di buon Natale a tutti i pescaresi con un videomessaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook. Il primo cittadino, nell'augurare buone festività a tutti, ha sottolineato come anche per questo Natale ci siano restrizioni dovute al Covid che lo rendono diverso da quelli a cui eravamo abituati nella normalità, vivendo un'epoca che "ovatta" il senso della festa soprattutto a livello di socialità, ma proprio in questa occasione bisogna riscoprire i valori del Natale spirituale legato alla presenza degli affetti più cari:

"Una tavola più piccola ci restiuisce comunque un Natale dell'intimità familiare e degli affetti più profondi. Le persone più fragili, i bambini potranno in questo modo esserci ancora più vicini"

Masci ha poi ringraziato i pescaresi per l'atteggiamento di forza e solidarietà dimostrata in questo anno che avvia a concludersi, e si è detto orgoglioso di essere il primo cittadino sottolineando come un pensiero speciale vada a tutti coloro che lavorano e operano in città anche durante le festività con spirito di sacrificio e altruismo.