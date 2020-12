Gli auguri del sindaco Masci alla città: "Un Natale diverso ma all'insegna dell'amcizia e della solidarietà" [VIDEO]

Anche il sindaco Masci ha voluto fare gli auguri di buon Natale ai pescaresi con un video pubblicato sulla pagina ufficiale del Comune di Pescara. Il primo cittadino, nel suo messaggio, ha evidenziato come questo Natale sarà inevitabilmente diverso rispetto a quelli passati a causa delle restrizioni per la pandemia.

Una diversità che sicuramente si farà sentire nell'animo e nei pensieri di tutti noi, impossibilitati ad abbracciare parenti ed amici e costretti a vivere una realtà differente rispetto alla normalità della tradizione della sera della vigilia e del 25 dicembre:

Non è il tempo delle tavolate con parenti e amici per dividere il giorno più bello dell’anno, non è il tempo dei tanti regali sotto l’albero e delle tante persone, delle tombolate e dei giochi di società. Questo è un Natale più intimo, su scala minore, con la sordina. Può essere un Natale spirituale anche rinunciando alla messa di mezzanotte, e di serenità anche con le restrizioni alla convivialità: lo dobbiamo ai nostri cari, agli anziani, alle fasce più deboli, per tornare a quella normalità che non ci appartiene più nella sua pienezza, da questa primavera.

Le incertezze per il presente e il futuro, prosegue Masci, non devono però essere un ostacolo a considerare con il giusto peso e spirito questa festa, con il carattere dei pescaresi che hanno sempre saputo reagire alle difficoltà ripartendo e rialzandosi davanti alle sfide del destino:

Abbiamo dimostrato più volte che noi pescaresi sappiamo mettere in mostra le energie positive, come il senso di solidarietà diffusa, la vicinanza a chi ha meno e alle categorie sociali più in sofferenza, la capacità di compiere gesti concreti con il cuore. Lo abbiamo fatto sia come istituzioni, sia a titolo individuale, e ne sono orgoglioso come pescarese e come sindaco.

Per questo motivo i miei auguri a voi tutti hanno un valore particolare. Perché sono certo che questo auspicio di concordia e di amicizia si trasformerà in un nuovo slancio per tornare a essere quelli che eravamo. Ma ancora migliori. Auguri, auguri e ancora auguri di buon Natale a voi tutti.