Gli auguri di buon anno di Masci: "Il 2022 porti a tutti felicità, serenità e pace"

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha voluto tracciare su Facebook un bilancio del 2021 che sta per concludersi, facendo al contempo anche un auspicio per il 2022 che tra poche ore arriverà.

Qui di seguito le parole del primo cittadino: "Un anno difficile sta volgendo al termine, siamo stati sottoposti a prove incredibili, che mai avremmo pensato di dover affrontare, dal punto di vista dei rapporti umani, economici, lavorativi, personali, affettivi, tutto è diventato più difficile e mille volte più complicato. Ma abbiamo saputo reagire, in mezzo alle difficoltà molti hanno saputo dare il meglio di sé per aiutare gli altri. Per questo vi ringrazio con un grande abbraccio, augurandovi che il prossimo anno porti a tutti felicità, serenità e pace. Buon anno nuovo!".