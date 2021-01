Gli auguri di buon anno di Alfredo Cremonese: "Pescara, ti amo da morire"

L'assessore comunale al commercio e turismo Alfredo Cremonese ha voluto formulare ai pescaresi, sul suo profilo Facebook, gli auguri di buon anno in occasione dell'arrivo del 2021.

Questo il testo del breve post pubblicato dall'assessore e accompagnato da una fotografia che lo ritrae in giro per la città: "Buon 2021 di vero cuore. Sempre per le strade della mia amata città. Pescara, ti amo da morire. Tanta salute, serenità e amore".