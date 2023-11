L'appello di Pignoli: “Attivare subito il piano freddo per i più bisognosi”

Il consigliere comunale dell'Udc Massimiliano Pignoli chiede che si mettano in campo tutte le iniziative per andare incontro a chi non ha oggi un tetto dove ripararsi: “Attivare subito il piano freddo per i più bisognosi. Sono in arrivo i primi freddi della stagione e non possiamo farci trovare impreparati”, afferma. “Da quando c’è stato il nubifragio ho ricevuto tante telefonate di persone che non hanno un tetto e un posto dove ripararsi per far riattivare il piano freddo. Nelle prossime ore chiamerò il sindaco di Pescara Masci e l’assessore all’ascolto del disagio sociale Di Nisio per mettere in campo tutte le iniziative necessarie e propedeutiche per l’attivazione del piano freddo”.

Non c'è tempo da perdere, ammonisce Pignoli: "Le previsioni per il weekend - spiega - parlano di un ulteriore abbassamento delle temperature per cui credo che da amministrazione solidale e al fianco dei più deboli così come si definisce quella di Pescara si debba da subito agire in questo senso. Già ora i dormitori della Caritas sono pieni e in considerazione del peggioramento delle condizioni meteo, occorre non farsi trovare impreparati e mettere a disposizione dei senza tetto, che dormono in strada con temperature la notte già fredde, quei locali, come ad esempio il centro don Bratti, che il Comune ha a disposizione. Sarebbe già una prima importante risposta ai bisogni dei più deboli".