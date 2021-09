11 settembre, il ricordo di Pagnanelli: "Stavo lì il giorno prima, quando ci fu l'attentato ero in volo per l'Italia"

L'ex presidente del consiglio comunale, oggi all'opposizione con il Pd, ha pubblicato su Facebook una foto che lo ritrae a New York il 10 settembre di 20 anni fa, ossia 24 ore prima della tragedia che cambiò la storia

In occasione del ventennale dell'attacco terroristico che colpì le Torri Gemelle l'11 settembre 2001, l'ex presidente del consiglio comunale di Pescara Francesco Pagnanelli, oggi all'opposizione con il Pd, ha pubblicato su Facebook una foto molto significativa, che lo ritrae a New York il 10 settembre di 20 anni fa, ossia 24 ore prima della tragedia che cambiò per sempre la storia del mondo.

Questo il ricordo di Pagnanelli: "Era il 10 settembre 2001, il giorno prima. Ero lì. Avevo 24 anni. Durante l’attentato mi trovavo già sul volo di ritorno per l'Italia e, appena sbarcato all'aeroporto di Fiumicino, vidi quelle immagini struggenti. Provai un’immensa tristezza. Ancora oggi è molto doloroso, per me, ripensare a quella drammatica giornata".