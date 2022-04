A giorni verrà installato il nuovo Atm nel centro storico di Città Sant'Angelo

Buone notizie per i residenti ed utenti che vivono o frequentano il centro storico di Città Sant'Angelo. A partire dal prossimo 6 aprile sarà operativo il nuovo sportello Atm evoluto per i prelievi e le operazioni bancarie e telematiche. Lo ha confermato il sindaco angolano Matteo Perazzetti con un post sulla sua pagina Facebook. Perazzetti, infatti, ha ricevuto una comunicazone ufficiale da Intesa San Paolo che si occuperà dell'installazione del dispositivo, a seguito proprio del colloquio avuto a Roma per esporre la problematica relativa all'intenzione, da parte della banca, di eliminare l'Atm attualmente disponibile:

"Qualche mese fa avevamo incontrato il responsabile della divisione banca dei territori Moncieri che a seguito del nostro colloquio aveva assicurato l’installazione di un Atm evoluto proprio per venire in contro alle esigenze del centro storico, nonostante la politica di razionalizzazione messa in campo su tutto il territorio nazionale. A seguito di quella scelta è passato un po’ di tempo e molti scettici avevano criticato la mancata installazione imputandola all’immobilismo ed al menefreghismo di questa amministrazione; al contrario noi abbiamo sempre lavorato preferendo i fatti alle parole ed intercorso un tempo congruo abbiamo inviato una mail di protesta. Di risposta ci inviano questa missiva che ci è giunta oggi e che conferma la nuova installazione e messa in funzione di un ATM dal 6 aprile 2022. Un altro piccolo risultato raggiunto." Come chiarito da Intesa San Paolo, i lavori inizieranno il giorno 5 aprile e si concluderanno già il giorno successivo rendendo operativo l'Atm.