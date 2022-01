Saranno assunti a tempo pieno e indeterminato anche gli ultimi 16 dipendenti di Ambiente Spa in part time

Dal primo febbraio saranno assunti a tempo indeterminato full time anche gli ultimi 16 dipendenti di Ambiente Spa senza questo tipo di contratto. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Isabella Del Trecco, evidenziando come l'amministrazione comunale abbia garantito una stabilizzazione nel tempo a tutti i lavoratori, dopo le proteste avute durante la giunta Alessandrini mentre lo scorso novembre è stata convocata una riunione ad hoc per fare il punto della situazione assieme ai rappresentanti sindacali:

"Ovviamente abbiamo aperto un confronto con i sindacati per predisporre un programma di assorbimento e di trasformazione del contratto, fissando degli step, in funzione dei pensionamenti o dei licenziamenti. L’amministrazione comunale ha sempre rispettato le previsioni contenute nell’accordo sindacale, anzi ha assunto anche più unità lavorative del previsto, e consideriamo che oggi Ambiente Spa è un’azienda che conta 354 dipendenti, di cui 306 solo su Pescara, personale ex Attiva Spa traghettato nella nuova società Ambiente nata dalla fusione di tre entità. Peraltro la trasformazione dei contratti è stata resa possibile proprio dal trasferimento ad Ambiente di funzioni nuove e diverse che hanno reso necessario reperire nuovo personale, tant’è che oggi Ambiente non si occupa più solo dello svuotamento dei bidoni o del conferimento dei rifiuti, ma si occupa anche del verde cittadino, o dei cimiteri, o delle piccole manutenzioni, che richiedono figure specifiche. "

Le nuove funzioni hanno imposto anche il reperimento di nuovi personale rispetto ai part time già esistenti ha proseguito l'assessore con il lavoro a somministrazione che è stata l'ultima spiaggia per non lasciare scoperti servizi in momenti importanti dell'anno:

"In altri casi il ricorso al lavoro somministrato ha permesso di coprire figure professionali specifiche là dove non c’erano graduatorie di riferimento, visto che molti concorsi sono andati deserti, o anche per coprire gli spazi

lasciati vuoti dagli ex part time, nel frattempo divenuti a tempo pieno, ma comunque ogni scelta è sempre stata fatta in accordo con i sindacati. Nel frattempo la situazione è mutata anche in funzione della pandemia, che per due anni quasi ha imposto turnazioni, spacchettamento dei servizi, e anche il reperimento di ulteriore personale per l’organizzazione dei servizi straordinari legati al conferimento speciale dei rifiuti potenzialmente contaminati, oltre che all’acquisizione dei nuovi servizi, cominciati proprio a fine 2019, dunque contemporaneamente all’emergenza Covid, con la fusione dei tre diversi organismi, e l’attivazione del servizio per 5 nuovi comuni."

La Del Trecco ha concluso che si completa così un percorso avviato due anni fa, scrivendo la parola fine ad una vicenda anche dolorosa, con tante famiglie spaventate dalla possibilità precarietà del lavoro o peggio dalla perdita del posto stesso.