Nelle Asl abruzzesi 1.535 nuove assunzioni in 3 anni, l'annuncio dell'assessore Verì

Sono complessivamente 1.535 le nuove assunzioni che verranno fatte in 3 anni nelle Asl abruzzesi.

Si tratta di un provvedimento che consentirà alle Asl di concludere le assunzioni programmate e le procedure di stabilizzazione, così da rafforzare gli organici sanitari e amministrativi delle aziende stesse.

Nel documento sono riportati i dati relativi al personale in servizio al 31 dicembre dello scorso anno e le proiezioni alla fine del 2022, 2023 e 2024.



In totale si passerà dai 13.722 dipendenti (tra dirigenza e comparto) in servizio a tempo indeterminato a fine 2021, ai 14.447 del 2022, ai 15.131 del 2023 e ai 15.257 del 2024. In particolare, i dipendenti della dirigenza passeranno dai 3.306 del 2021 ai 3.490 del 2024, mentre quelli del comparto da 10.416 del 2021 a 11.767 del 2024. Il piano potrà essere rimodulato e aggiornato nel periodo di vigenza, alla luce di eventuali nuove esigenze che dovessero emergere, di carattere normativo, economico, organizzativo e funzionale. Attualmente il costo complessivo annuale per il personale Asl in Abruzzo è pari a 705 milioni 624mila euro.