L'associazione "Schierarsi" di Alessandro Di Battista raccoglie firme per i referendum su sanità pubblica e invio di armi all'Ucraina

A Pescara raccolta firma dell'associazione "Schierarsi" di Alessandro Di Battista su sanità pubblica (abrogazione dell’articolo 1, comma 13 del decreto legislativo 502/1992 - piano sanitario regionale), e invio di armi all'Ucraina (abrogazione dell’articolo 1 del decreto legislativo 2/12/2022). L'iniziativa è volta a sostenere due importanti referendum promossi dalla cooperativa "Generazioni Future".

Sabato 24 giugno ci sarà uno stand informativo in piazza della Rinascita dalle 10 alle 18: tutti i cittadini che si receranno sul posto dalle 10 alle 12 avranno la possibilità di firmare i due referendum. Per il resto della giornata sarà inoltre possibile ottenere informazioni dettagliate sia sull'associazione "Schierarsi" sia sui referendum stessi, che comunque potranno essere firmati nell'ufficio del Comune anche dopo l'evento di sabato.

«La situazione in Ucraina è fonte di grande preoccupazione per molti cittadini, che desiderano esprimere il loro sostegno per porre fine all'invio di armi da parte del nostro paese», si legge in una nota. «Il referendum proposto mira a garantire che le armi italiane non siano coinvolte in conflitti internazionali, in linea con la volontà di promuovere la pace e la stabilità nel mondo. Il secondo referendum riguarda il sistema sanitario pubblico, un tema di grande importanza per tutti i cittadini. L'obiettivo è promuovere una sanità accessibile e di qualità per tutti, garantendo servizi e cure adeguate per ogni individuo. Firmando il referendum, si avrà la possibilità di influire sul futuro della sanità pubblica nel nostro paese».

L'associazione "Schierarsi" si impegna a promuovere valori di pace, giustizia sociale e benessere per tutti i cittadini. Collaborando con la cooperativa "Generazioni Future", l'associazione cerca di dare voce ai cittadini e offrire loro l'opportunità di partecipare attivamente al processo decisionale attraverso l'esercizio del diritto di voto.