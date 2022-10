L'associazione Nuova Pescara ai sindaci Masci e Trulli: "Prevedere in bilancio i fondi per la fusione, Montesilvano lo ha fatto"

“L’associazione Nuova Pescara chiede ai Comuni di Pescara e Spoltore, in merito al contributo regionale di 300mila euro stabilito dalla legge per la fusione e finora non erogato, di seguire la scia del Comune di Montesilvano, che ha previsto in bilancio 40 mila euro per l’attività della commissione statuto presieduta da Enzo Fidanza”.

È quanto si legge in una nota dell'associazione che torna ad incalzare le amministrazioni perché si vada avanti con la nascita della nuova città avendo più volte ribadito la sua contrarierà ad uno slittamento dei tempi. “Tale somma è anticipata formalmente da Montesilvano, ma di fatto viene erogata dalla Regione in quanto c’è l’obbligo della legge. Non si tratta di una forzatura – sottolinea l'associazione -: è un atto tecnico e politico che fa uscire gli enti da una situazione di stallo iniziata sin dall’approvazione della legge sulla Nuova Pescara. Da allora, e parliamo del 2018, la Regione non ha mai messo mano al forziere e i tre Comuni non si sono mai adoperati realmente per sbloccare i fondi. Carlo Masci, sindaco di Pescara, Chiara Trulli, sindaco di Spoltore, i componenti delle varie commissioni inerenti la fusione, gli assessori e i consiglieri dei due comuni, di maggioranza e di opposizione, sono chiamati a porre in essere atti concreti”.