Due nuovi servizi di assistenza per le vittime di reato dall'assessorato regionale alle politiche sociali

La Regione Abruzzo, attraverso l'assessorato regionale alle politiche sociali guidato da Pietro Quaresimale, ha presentato due nuove forme di assistenza per i cittadini vittime di reati. I due progetti, ha spiegato l'assessore, daranno sostegno concreto e si chiamano ReAgire e Ri.Me.

"ReAgire, cioè la possibilità di fornire gratuitamente alle vittime di reato un sostegno sia ai vissuti emozionali sia ai bisogni materiali; e Ri.Me - riparazione mediazione vittime - cioè la possibilità di avviare sui soggetti vittime di reato un'azione continua di assistenza. I due progetti avviati rispondono pienamente allo spirito che finora ha caratterizzato l'azione politica dell'assessorato alle Politiche sociali, pronto a individuare forme di disagio sociale e a predisporre gli strumenti necessari di soluzione".

Per il progetto ReAgire ci sarà uno spazio di ascolto per le vittime di rerato, indipendentemente dalla denuncia o procedimento giudiziario in corso e sarà destinati a vittime di qualsiasi tipologia di reato, senza distinzioni di età, genere, nazionalità, origine etnica, religione, condizione sociale ed economica oltre ai familiari vittime di reato che possano avere avuto conseguenze secondarie.

Il progetto Ri.Me ha gli stessi destinatari del progetto ReAgire ed è in forma gratuita, con il numero vede 800134953 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 19,30; per il progetto ReAgire numero verde invece è 800411332 attivo sempre dal lunedì al venerdì