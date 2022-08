L'assessore Verì: "La rete territoriale pronta per il passaggio in consiglio regionale"

“Le rete territoriale è pronta per arrivare in consiglio regionale”.

Lo annuncia l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì. Con questa, spiega, la gestione dei pazienti anche al fine di decongestionare il pronto soccorso, sarà distribuita nelle Asl regionali. “Siamo stati tra i primi a presentare gli interventi del pnrr – aggiunge -. Ci auguriamo al più presto che si possa arrivare alla realizzazione delle case di comunità. Stiamo facendo le verifiche presso tutte le aziende sanitarie. Grazie alla rete hub-spoke – conclude – si potranno dare le cure adeguate a seconda della complessità della situazione”. Un annuncio fatto nel corso della conferenza stampa tenutasi per presentare le nuove misure che saranno attuate dall'azienda sanitaria pescarese, in accordo con i vertici regionali, proprio per arginare il problema del sovraffollamento del pronto soccorso.

Un plauso è arrivato dal direttore generale Vincenzo Ciamponi che ha parlato di una politica presente e con cui il confronto è costante a differenza di quanto avverrebbe in altre realtà del Paese. Da entrambi ribadita l'appello ai cittadini perché in pronto soccorso non vadano per codici meno gravi che, tra l'altro, dovrebbero proprio essere quelli che con la rete territoriale dovrebbero trovare risposte più rapide e adatte.