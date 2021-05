L'assessore Quaresimale sulle vaccinazioni ai maturandi: "Ottima decisione, in Abruzzo sono quasi 11 mila"

L'assessore regionale all'istruzione Quaresimale, commenta l'apertura della piattaforma per le prenotazioni dei maturandi per la vaccinazione Covid. Quaresimale parla di una decisione importante e positiva, che dimostra l'attenzione nei confronti del mondo della scuola, aggiungendo che dal 16 giugno saranno circa 11 mila gli studenti impegnati con l'esame di maturità ed è fondamentale garantire loro la possibilità di svolgere le prove in totale sicurezza e tranquillità:

La vaccinazione degli studenti maturandi oltre a mettere in sicurezza i giovani e le loro famiglie in un momento cruciale della carriera scolastica in vista anche della possibile esperienza universitaria, si pone l’obiettivo di sensibilizzare le categorie dei più giovani al processo di vaccinazione contro il coronavirus in vista di una stagione estiva dove i giovani rischiano di essere i più esposti al contagio. Dopo un anno scolastico vissuto tra mille difficoltà, mi sembra questa un’opportunità che i giovani non devono farsi sfuggire"

Ricordiamo che la piattaforma sarà attiva da giovedì 27 maggio all'indirizzo https://sanitaonline.regione.abruzzo.it/portaleservizi/#/pages/listaservizi/adesionevaccinocovid19