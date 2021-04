L'annuncio dell'assessore Quaresimale: "In Abruzzo nascerà un nuovo Its turismo - cultura"

Al via il bando per costituire una fondazione che darà vita al nuovo Istituto tecnico superiore (Its) per Turismo e attività culturali abruzzese

Tutto pronto per il bando necessario alla costituzione della fondazione che darà vita al nuovo Istituto tecnico superiore (Its) per Turismo e attività culturali abruzzese. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale Quaresimale, dopo che la giunta ha dato il via ai criteri di selezione e costituzione della nuova fondazione che si occuperà assieme ad altre forze produttive del territorio, di offrire corsi di alta formazione professionale con studenti da collocare sul mercato del lavoro nel turismo e nelle attività culturali, seguendo il modello già utilizzato per altri is abruzzesi per ambiti come la meccatronica, l'agroalimentare, la moda e fonti rinnovabili.

È una scommessa importante che la giunta regionale ha voluto raccogliere. E lo ha fatto nel settore più importante dell’economia regionale, quello del turismo che conta migliaia e migliaia di imprese che forniscono servizi in materia di turismo e cultura. Il nuovo Its Turismo e Cultura di fatto non fa altro che dare forma alle inclinazioni di questa regione, che presenta circa il 20% dei comuni con una specializzazione culturale e il 23,8% con una propensione turistica. Con questi numeri l’ambito di intervento del nuovo Its si presenta piuttosto ampio e comunque carico di grande potenzialità. Del resto il modello Its, che in Abruzzo oramai è sistema, ha mostrato elementi di virtuosità, creando le migliori condizioni perché aziende e Fondazioni Its interloquissero con importanti risultati in campo occupazionale”.

Nei prossimi giorni partirà il relativo bando per raccogliere le manifestazioni d'interesse, e una volta individuata la migliore si partirà per costituire il nuovo Its.