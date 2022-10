La soddisfazione dell'assessore Imprudente (Lega): "Con D'Eramo sottosegretario all'Agricoltura Abruzzo premiato"

«Con la nomina di Luigi D'Eramo a sottosegretario all'Agricoltura l'Abruzzo viene premiato».

A dirlo è Emanuele Imprudente, vicepresidente e assessore regionale all'Agricoltura.

«Come assessore all’Agricoltura della Regione Abruzzo», afferma Imprudente, «esprimo grande soddisfazione per la nomina a sottosegretario di Stato del mio stesso comparto del nostro coordinatore regionale della Lega e mio amico Luigi D’Eramo. Il suo prestigioso incarico rafforza l’azione della Regione in questo settore strategico per la nostra economia in un momento complicato per il caro energia, per l’aumento del costo dei materiali, per la difficoltà a reperire anche prodotti base per le nostre coltivazioni e per il Made in Italy sotto attacco anche per scelte sbagliate e scellerate in Europa come il Nutriscore. Al sottosegretario D'Eramo i migliori auguri di buon lavoro».