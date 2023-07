L'assessore DI Nisio e il consigliere Pignoli replicano a Sola (M5s) su "Miss e mister dog": "No alle strumentalizzazioni politiche"

L'assessore comunale Nicoletta Di Nisio e il consigliere e capogruppo Massimiliano Pignoli, hanno voluto replicare alle accuse mosse dal consigliere del M5s Paolo Sola, relative all'evento di sabato 22 luglio "Miss e mister dog" che si è tenuto in piazza salotto e che ha visto la sfilata e partecipazione di diversi cani con i relativi padroni. Secondo Sola, si trattava di un evento che non porta a sensibilizzare i cittadini sul tema dell'adozione dei cani senza padrone criticando la Di Nisio per aver patrocinato e sponsorizzato con l'amministrazione comunale l'iniziativa.

La Di Nisio ha replicato:

"Le migliori risposte alle dichiarazioni fatte dal consigliere comunale Paolo Sola (M5stelle) a proposito della manifestazione "Miss & Mister Dog - sfilata a 4 zampe!", che abbiamo svolto sabato sera in piazza della Rinascita a Pescara, sono state le persone che, numerose, sono intervenute, hanno partecipato e si sono (anche) divertite nel seguire l' esibizione de “La Lima & La Raspa duo cabaret”. I cittadini intervenuti, tantissimi i bambini, hanno innanzitutto apprezzato come sulla “passerella” siano stati fatti sfilare animali, diciamo “normali” non con costosi pedigree. Quindi è stato sottolineato il concetto che l’animale da compagnia ideale è un “trovatello” spesso scelto (e ci auguriamo che sempre più persone lo facciano) recandosi in un rifugio per animali.

Il consigliere, nel suo scritto, evidenziava come, l’iniziativa da noi ospitata a Pescara, sia poi replicata in altre sette località. Sicuramente questo è un fatto positivo, diffondere il concetto di “adozione” e non, come un tempo, di “acquisto” è sicuramente un fatto positivo. Che poi il fatto - come da lui dichiarato - che “l’evento si ripeterà durante l’estate in altre 7 piazze del litorale abruzzese” e che in nessuna di questa località nessuno (indipendentemente del colore politico di appartenenza) abbia avuto modo di criticare o di osteggiare l’iniziativa, fa riflettere."

L'assessore poi entra nel merito della questione economica:

"Rassicuriamo poi il consigliere che le somme corrisposta per l’iscrizione sono poi state effettivamente - come stabilito dagli organizzatori - devolute a una associazione che si occupa di randagismo e che quanto da lui scritto ovvero che è “una donazione che spesso, come l’anno scorso, si riduce a poco più di una colletta” non è accettabile. Cento, mille collette consentono di fare molte cose e, aggiungo, anche un euro donato con il cuore è importante e soprattutto quel singolo euro dato dimostra che anche con iniziative come questa si è riusciti a fare opera di sensibilizzazione sul tema randagismo. Aggiungo, e chiudo, che nel corso della serata abbiamo avuto modo di assistere a “adozioni” e a tante persone che hanno chiesto indicazioni su collocazione e orari di visita dei Rifugi esistenti in zona e anche su come e dove effettuare la microchippatura. Spero che ora il consigliere Sola voglia rivedere il suo giudizio critico e voglia riconosca la bontà dell’iniziativa, avendo compreso come questa - insieme ad altre che come assessore alla Tttela del mondo animale, abbiamo preso e prenderemo - sono eventi che hanno lo scopo soprattutto di far conoscere le problematiche e sensibilizzare."

La Di Nisio conclude:

"Mi auguro che quanto esternato non sia, invece, solo una mera polemica nata per le prossime elezioni. Mancano ancora molti mesi e, francamente poi, utilizzare i nostri amici a 4 zampe per tentare di mettere in cattiva luce l’opera del mio assessorato o dell’intera giunta."

Il consigliere Massimiliano Pignoli ha commentato:

“Devo dire che la manifestazione ha avuto un grande successo di pubblico, anche oltre le più rosee aspettative ed è stata molto partecipata con una piazza Salotto, gremita segno che l’evento ha destato un grande interesse non solo fra i proprietari dei nostri amici a quattro zampe. Per questo credo - prosegue il capogruppo Pignoli- che il consigliere Sola poteva risparmiarsi queste dichiarazioni nei confronti degli organizzatori e in particolare dell’assessore Nicla Di Nisio che ha la delega alla tutela del mondo animale che da quando c’è l’assessore Di Nisio è tornato al centro dell’interesse dell’amministrazione comunale con progetti e iniziative tutte realizzate nell’interesse dei nostri animali. Con l’assessore Di Nisio in questi anni sono stati portati avanti progetti come quello sulle sterilizzazioni, sul controllo del randagismo e stanziati contributi per il canile e per le associazioni che si occupano quotidianamente della cura e assistenza dei cani. E siccome questa manifestazione è servita anche per la sensibilizzazione della tutela del mondo animale sopratutto d’estate quando ancora tanti abbandonano gli animali per andare in vacanza, ci saremmo aspettati un plauso per quello che l’assessore alla cura del mondo animale sta facendo e non critiche gratuite pensando - ha concluso Pignoli - di essere in campagna elettorale. Queste parole il consigliere Sola poteva davvero risparmiarsele”.