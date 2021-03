L'assessore Di Nisio sui problemi di accessibilità al distretto in via Rieti: "La Asl sta già intervenendo"

A seguito della segnalazione inoltrata dall'assessore comunale Di Nisio alla direzione della Asl di Pescara, riguardante il mancato funzionamento del montascale per i disabili e persone con difficoltà motorie, l'assessore fa sapere che l'azienda sanitaria sta già intervenendo per risolvere subito il problema in attesa dell'installazione di un ascensore.

La Asl, che si è detta rammaricata per l'accaduto, ha avviato le prove di funzionamento e gli interventi da parte della ditta competente.

Non posso che concordare su quanto ha poi affermato nel comunicato il direttore generale Vincenzo Ciamponi ovvero che l’eliminazione delle barriere architettoniche è un obiettivo primario da perseguire e sorvegliare perché gli edifici siano tutti accessibili. La presenza di barriere architettoniche significa disparità e discriminazione in termini di possibilità di fruibilità, e non possiamo permettere che le persone con disabilità non riescano ad accedere ai nostri servizi.

L'assessore auspcia che le istituzioni e gli enti mantengano l'attenzione alta per eliminare le barriere architettoniche, ostacolo per una vita pienamente integrata per disabili, anziani e per chi ha difficoltà di deambulazione, per risolvere e affrontare prontamente le problematiche di questo genere.