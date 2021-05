L'annuncio dell'assessore regionale D'Amario: "In arrivo altri 17 milioni di fondi per il turismo montano abruzzese"

Il consiglio dei ministri con il Decreto Sostegni bis ha stanziato oltre 17 milioni di euro per il turismo montano abruzzese e per tutto il comparto montagna. Lo ha fatto sapere l'assessore al turismo e presidente della commissione politiche del turismo della conferenza delle regioni Daniele D'Amario, dopo il confronto avuto con il Governo assieme ai colleghi delle altre regioni. D'Amario ha sottolineato l'ampia convergenza avuta fin dal suo insediamento per destinare cospicue risorse ai ristori e aiuti economici per il comparto del turismo montano nazionale.

"L’azione costante e uniforme della commissione ha portato al riconoscimento di ulteriori 100 milioni di euro di sostegni alla posta originaria di 700 proposta dal Governo, che in questo modo ha dato dignità alle istanze provenienti dai territorio. Il merito della commissione è stato quello di raccogliere queste istanze e portale sul tavolo politico con il Governo"

Oltre 9,5 milioni dei 17 totali andranno alle imprese turistiche spiega l'assessore, oltre 5,6 milioni di euro andranno invece alle imprese di impianti di risalita, mentre circa 1,8 milioni di euro andranno ai maestri di sci

Nei prossimi giorni la Regione presenterà un provvedimento che indica i comprensori sciistici che rientrano nell'assegnazione dei fondi del Decreto Sostegni bis.