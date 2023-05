L'annuncio dell'assessore Carota: "Partiti anche i lavori di efficientamento energetico nel teatro d'Annunzio"

Al via i lavori di efficientamento energetico nel teatro d'Annunzio ottenuti grazie ai fondi Pnrr. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Maria Rita Carota, intervenuta durante la presentazione del Pescara Jazz 2023. Festival che sarà protagonista proprio nella location del teatro nel lungomare sud, assieme al porto turistico che ospiterà una parte dei concerti del Pescara Jazz 2023.

L'assessore ha spiegato che è stata completata la parte di lavori per la riqualificazione, ammodernamento e potenziamento della parte delle sedute relativa all'area spettatori, mentre ora partirà l'efficientamento della parte energetica con l'obiettivo di rendere una struttura importante della città, storica, adeguata alle esigenze e alle norme attuali e quindi pienamente fruibile per eventi importanti come il Pescara Jazz. Sempre in tema di efficientamento energetico, anche nell'auditorium Flaiano che si trova vicino il teatro D'Annunzio, sono in partenza i lavori per migliorare l'aspetto dell'efficienza energetica all'insegna della sostenibilità.

Ricordiamo che in merito al teatro d'Annunzio, nel 2021 fu approvata dal consiglio comunale la proposta della maggioranza che proponeva di arrivare a realizzare una copertura sul teatro per poterlo sfruttare in futuro anche nei mesi non estivi. La proposta fu al centro di polemiche e dibattiti con la presidente Carla Tiboni della fondazione "Premi Flaiano" che aveva criticato questa proposta chiedendo di aprire un dibattito cittadino coinvolgendo anche il mondo della cultura.