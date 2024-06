Perazzetti sull'assemblea internazionale di Città Slow: "Il più importante evento mai visto a Città Sant'Angelo"

Un evento straordinario, il più importante mai ospitato a Città Sant'Angelo. Così il sindaco angolano Matteo Perazzetti ha definito l'assemblea generale "Città Slow" che si è tenuta nei giorni scorsi a Città Sant'Angelo e che ha visto la partecipazione di sindaci e delegati arrivati da tutto il mondo, per discutere e instaurare relazioni sulla visione "a misura d'uomo" e slow del futuro delle città.

"È stato l’evento più grande della storia che Città Sant’Angelo abbia mai ospitato, 200 sindaci da tutto il mondo: Corea, Cina , Islanda, Canada, Croazia, Francia, Inghilterra, Taiwan, Turchia, Cipro, Belgio, Germani, Paesi Bassi Spagna, Polonia sono solo alcune delle nazioni che si sono incontrate nella nostra città. Abbiamo ricevuto i complimenti da parte di tutti i rappresentanti per l’organizzazione perfetta, per la bellezza della nostra città, per la cura della nostra città e soprattutto per la giovialità con cui sono stati accolti tutti. Abbiamo iniziato collaborazioni con Città di nazioni diverse che nei prossimi mesi vedranno la loro intensificazione. Ci siamo confrontati su diverse tematiche ed abbiamo preso grandi spunti. Abbiamo investito le altre città della regione Abruzzo: Penne, Pianella, San Giovanni Teatino, Francavilla, Pineto, Controguerra e Guardiagrele perché noi vogliamo portare in alto il nostro Abruzzo. Città Sant’Angelo ha accolto il mondo. Città Sant’Angelo ha vinto."

Perazzetti poi ha aggiunto:

"Una tre giorni di lavori ed abbiamo iniziato le interlocuzioni con sindaci cinesi e polacchi per una futura collaborazione ponendo le basi per una politica slow per una diversa visione delle città del futuro. Uno scambio importante fra culture, e oggi Città Sant'Angelo è più ricca culturalmente".