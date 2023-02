Prima assemblea con i 19 comuni costieri per il “Contratto di Costa e di Mare d’Abruzzo"

Si è tenuta nella sala consiliare del Comune di Pescara la prima assemblea del “Contratto di Costa e di Mare d’Abruzzo” che vede coinvolti 19 comuni costieri abruzzesi. Presente i rappresentanti e delegati degli enti territoriali coinvolti (12 dei 19 Comuni) e la direzione marittima. Presenti il delegato della Provincai di Chieti, i sindaci di Pescara (capofila), , Alba Adriatica, Fossacesia, Francavilla al Mare, Giulianova, Martinsicuro, Montesilvano, Ortona, Rocca San Giovanni, Roseto degli Abruzzi, San Salvo e Silvi Marina.

I Comunia ssenti hanno comunque sottoscritto l'adesione al progetto di governance che punta a tutelare e sviluppare l'economia e il sistema legato al mare abruzzese, definendo al contempo un insieme di azioni strategiche utili per la sua concreta attuazione. Per il Comune di Pescara erano presenti il sindaco Carlo Masci, l'assessore al mare Nicoletta Di Nisio e il responsabile del progetto Ester Zazzero. Fondamentali gli obiettivi ovvero un nuovo

strumento di programmazione strategica e negoziata che ha come obiettivi la tutela ambientale, la valorizzazione della nostra costa, la corretta gestione delle risorse idriche e la salvaguardia dal rischio idraulico.

Il contratto di costa dovrà fondarsi su tre principi fondamentali: sulla sussidiarietà orizzontale e verticale, ovvero sulla ricerca della collaborazione tra soggetti pubblici e privati che sono presenti nei territori e sul raccordo con le istituzioni pubbliche sovracomunali; sullo sviluppo locale partecipato dell’azione comune e sulla sostenibilità come priorità da rispettare nella successiva opera di riqualificazione dei territori coinvolti. Il sindaco di Silvi Andrea Scordella ha commentato:

"Continua il nostro forte impegno per iniziative come questa, con la quale ci proponiamo di realizzare un’unica regia per azioni importanti sul territorio che hanno maggiori possibilità di successo proprio perchè sostenute e progettate da più Comuni che rappresentano un numero consistente di abitanti. Lo abbiamo già fatto con l’Ats “Città della Costa”, che comprende i 7 Comuni costieri della provincia di Teramo, della quale Silvi è Comune capofila e continueremo a farlo se si presenteranno altre buone occasioni”.