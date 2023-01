Asse attrezzato, Testa (Fratelli d'Italia) replica a D'Alfonso: "Nessuna lezione, con i governi Marsilio e Meloni risultati concreti"

“Non accettiamo lezioni da nessuno, tantomeno da chi solo oggi ha la pretesa di fornire attrezzi e istruzioni che, evidentemente, ha tenuto nascosti quando governava e poteva almeno tentare di risolvere la complessa problematica dell'asse attrezzato Chieti-Pescara. Il grande risultato raggiunto dall'attuale governo regionale e dal governo Meloni è frutto di determinazione e concretezza dopo anni di statica indifferenza. Come sempre rispondiamo con i fatti senza prediche né strumentalizzazioni”.

Secca la replica del deputato abruzzese di Fratelli d'Italia Guerino Testa al collega del Partito democratico Luciano D'Alfonso che si è appellato a tutti i parlamentari, i sindaci di Pescara e Chieti e alle province, perché sostengano una norma al fine di nominare un commissario ad acta che gestisca la risoluzione dei contenziosi degli espropri e garantisse che con il passaggio della gestione dell'arteria stradale all'Anas l'assenza di pedaggi.

Una risposta chiara quella che arriva da Testa alle parole pronunciate da D'Alfonso che seppur trovando utile l'emendamento con cui sono stati stanziati 14 milioni di euro (7 per il 2023 e 7 per il 2024) ha parlato di risorse insufficienti e di una norma scritta in modo da lasciare aperta la possibilità che l'Anas trasformi in strada a pagamento l'asse attrezzato.

L'esponente di Fratelli d'Italia non ci sta e rivendica il lavoro fatto dal governo regionale guidato da Marco Marsilio e da Roma con il governo Meloni per mettere un punto ad una vicenda rimasta irrisolta per decenni e su cui ampiamente si era espresso lo stesso governatore che della questione, ha tenuto a precisare, si era fatto carico dall'inizio del 2019.