L'annuncio di Santilli: "Il consiglio di Stato ha riconosciuto le nostre ragioni, avanti con l'asilo in via della Fornace Bizzarri"

L'asilo nido in via della Fornace Bizzarri si farà. Il consiglio di Stato avrebbe sospeso l'esecutività della sentenza del Tar (Tribunale amministrativo regionale) e a riferirlo a IlPescara è il vicesindaco Gianni Santilli. “Siamo soddisfatti del risultato - dichiara in attesa di leggere l'ordinanza -. Porteremo avanti il progetto che avevamo iniziato. Siamo sempre stati convinti che i documenti che avevamo erano tutti giusti e ora è stato certificato”.

Uno scontro duro quello che in questi mesi è andato avanti tra l'amministrazione e il comitato cittadino nato in difesa del parco che è stato sostenuto nella sua battaglia non solo dai consiglieri comunali del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle con anche il deputato Pd Luciano D'Alfonso che aveva portato sino a Roma con diverse interrogazioni la vicenda, ma anche da tante associazioni ambientaliste.

Quello di via della Fornace Bizzarri era l'unico dei nuovi asili nido finanziati con i fondi del pnrr che era rimasto al palo visto l'iter giudiziario di cui era oggetto. Un altro spazio verde aveva avuto già modo di assicurare Santilli, sarebbe stato individuato per essere messo a disposizione dei residenti, ma la soluzione non aveva mai convinto chi verifiche le aveva chieste a procura, corte dei conti, guardia di finanza e prefettura.

Ora ci sarà la discussione di merito davanti ai giudici, ma la decisione presa per il vicesindaco che ha sempre sostenuto come quella fosse l'unica soluzione possibile rassicurando anche sul fatto che gli alberi non saranno toccati se non un paio destinati alla ripiantumazione, la notizia della decisione del consiglio di Stato rappresenta al contrario la giusta conclusione della vicenda. La priorità per lui era quella di non perdere il finanziamento e adesso è quella di accelerare, pubblicare il bando e affidare i lavori per procedere alla costruzione nel nuovo plesso nel pieno rispetto dei tempi dettati dal Piano di ripresa e resilienza.