Giampietro (Pd): “L’asilo nido “Cipì” riaprirà solo nel 2022, una situazione incredibile”

Il capogruppo comunale del Pd Piero Giampietro, parlando di "una situazione incredibile", contesta l'amministrazione perché l’asilo nido “Cipì” “riaprirà soltanto nel 2022”. La notizia è stata data questa mattina dal vice sindaco Santilli, rispondendo a un'interrogazione in aula. I lavori della struttura comunale di via Carlo Alberto Dalla Chiesa sono stati completati nell’agosto 2020 ma "la giunta ha colpevolmente tenuto chiusa la struttura per un anno intero", denuncia Giampietro:

"Dopo il pasticcio di questa estate, quando ben 180 bambini sono rimasti fuori dagli asili nido comunali dopo anni di copertura quasi totale delle liste di attesa, la giunta Masci si era affrettata ad annunciare la riapertura del “Cipì” per il 2 novembre ma non è stata in grado di rispettare l’impegno: le famiglie potranno portare i bambini solo il 10 gennaio, dunque potranno contare appena su qualche mese di asilo nido, e siamo certi che molte nel frattempo si sono organizzate diversamente".

Tutto ciò, denuncia Giampietro, "si aggiunge al caos generato dal bonus comunale ideato dalla giunta per provare a rimediare alla figuraccia delle liste di attesa, un bonus che appena 6 famiglie hanno potuto richiedere. Non siamo per niente stupiti dal fatto che proprio questa mattina Pescara, provincia particolarmente capoluogo-centrica, sia finita in fondo alla classifica nazionale nella indagine sulla qualità della vita 2021 del Sole 24 Ore proprio nel capitolo della qualità della vita dei bambini, calcolata sulla base di 12 parametri tra cui asili nido, aree giochi, pediatri, studenti per classe e scuole accessibili o con giardini e palestre: Pescara è finita al 105 esimo posto su 107 province. Pescara non merita queste brutte figure".