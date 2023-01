Sui nuovi asili l'accusa di Giampietro (Pd): "Cittadella dell'infanzia in stato di abbandono, ma si pensa solo a cementificare" [FOTO]

“Mentre vogliono cementificare le ultime aree verdi di via Fornace Bizzarri e di via Santina Campana anziché realizzare i nuovi asili senza consumare altro suolo, il Comune di Pescara si è persino dimenticato di avere uno spazio in via Giardino a due passi dal Ferro di Cavallo chiamato Cittadella dell’Infanzia che in 3 anni ha accolto complessivamente 900 bambini, ma che non è stato prorogato”. Inizia così il post con cui il capogruppo comunale del Partito democratico Piero Giampietro denuncia lo stato di abbandono di quegli spazi “ristrutturati con soldi pubblici” che oggi si presentano “desolatamente vuoti” e che aggiunge “non sono stati assegnati a nuovi progetti”. Il tutto ricordando che proprio per promuovere una società più green in quella struttura era stata realizzata una parete “innovativa tutta verde per dare colore alla scuola” e che, come dalle foto che pubblica, “ha fatto una brutta fine”.

Sebbene consapevole che un asilo richiederebbe spazi diversi, spiega Giampietro a IlPescara che lo ha raggiunto telefonicamente, resta il fatto che quegli spazi con servizi dedicati all'infanzia non vengono utilizzati da un'amministrazione che sa bene, e su questo la condivisione è piena, che Pescara di nuovi asili nido ha bisogno, ma che vuole realizzarli a tutti i costi in aree verdi e non in strutture già di sua proprietà come l'ex casa di riposo di via Arapietra ora messa di nuovo al bando e che invece il centrosinistra ha chiesto di trasformare proprio in asilo nido.

“La Cittadella dell’Infanzia è stato un progetto portato avanti dalla precedente amministrazione assieme a molte associazioni, con l’obiettivo di fornire in un quartiere difficile e senza nidi, un servizio per l’infanzia. Non era un nido vero e proprio ma in servizio professionale che ha accolto in tre anni un totale di 900 bambini nelle varie iniziative – ribadisce -. Il progetto prevedeva anche un finanziamento per la ristrutturazione della sede, ovvero l’ex scuola ed ex sede del quartiere di via Giardino. Il centrodestra a conclusione del progetto, ha deciso di non rifinanziarlo e una parte degli spazi che sono stati ristrutturati di recente, da mesi ormai è inutilizzata, vuota e senza alcuna destinazione, con ammaloramento della struttura come dimostra la parete verde che si è seccata”.

“Il dato purtroppo – conclude Giampietro - è che il centrodestra mentre cerca spazi per nuovi asili consumando altro suolo, non riesce nemmeno a valorizzare gli spazi per l’infanzia che ha a disposizione ma di cui si dimentica, briciando risorse pubbliche e riducendo i servizi nei territori, specialmente in quelli più popolosi”.