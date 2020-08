Asili nido comunali, presentate 237 domande per nuove ammissioni: in pubblicazione la graduatoria del Comune

È in pubblicazione la graduatoria d'ammissione agli asili nido d'infanzia comunali di Pescara. Lo ha fatto sapere l'assessore Sacconi Paone, aggiungendo che saranno disponibili anche le relative liste d'attesa per i seguenti nidi:

“Mimosa”, via Benedetto Croce sezione medi e sezione grandi;

“La Conchiglia”, via Vespucci sezione piccoli, sezione medi e sezione grandi;

“Il Gabbiano”, via C. Angiolieri sezione medi e sezione grandi;

“Raggio di Sole”, via Colle Marino sezione medi e sezione grandi;

“L’Aquilone”, via del Santuario sezione medi e sezione grandi;

“Il Bruco”, via Rigopiano sezione piccoli, sezione medi e sezione grandi.

Al Comune sono state presentate 237 istanze di nuove ammissioni a fronte di 111 posti disponibili mentre altri 77 posti sono riservati ai bambini con diritto di riammissione. Dieci richieste sono anche state respinte in quanto inviate due volte. L'assessore ha spiegato come l'amministrazione si sia impegnata per superare le difficoltà dovute alle norme per il Coronavirus, per riprendere l'attività educativa dei più piccoli:

Sono ampiamente soddisfatta di quanto gli uffici hanno saputo fare per arrivare pronti alla riapertura degli asili nido

Le graduatorie distinte per singolo nido saranno pubblicate sull’Albo Pretorio online del sito istituzionale, nella sezione “Concorsi, Avvisi pubblici e bandi” e infine nella sezione” Servizi al cittadino - Studiare – Asili Nido”