Asfalto nuovo anche in un tratto di via del Santuario, Masci: "Ancora vuoti nel sottosuolo per la cattiva gestione dei sottoservizi"

Nuovo asfalto anche nel tratto di via del Santuario fra via maestri del lavoro e via colle di mezzo. Lo ha fatto sapere il sindaco Carlo Masci, che da settimane comunica con dei post sui social l'avanzamento dei cantieri stradali per il rifacimento degli asfalti e la scarificazione del vecchio manto stradale:

"Abbiamo asfaltato il tratto di via del Santuario che va da via Maestri del Lavoro a via Colle di Mezzo. Anche qui, scarificando l'asfalto, abbiamo trovato il sottosuolo pieno di vuoti, tante ferite del terreno causate soprattutto dalle tubazioni dei sottoservizi, vetuste e sovrapposte nel tempo in maniera scomposta. La nostra battaglia contro le buche e i manti stradali dissestati continua senza sosta, con la speranza che il tempo torni al bello e ci faciliti il compito. Con tre imprese esterne scarifichiamo e asfaltiamo ogni giorno centinaia e centinaia di metri di strada, con le squadre dei nostri operai facciamo quotidianamente oltre cento interventi di chiusura delle buche. "

Le piogge di questi due mesi, ha aggiunto Masci, hanno oltretutto accentuato il fenomeno e tutte le città hanno problemi di frane, smottamenti di terreno, buche e avvallamenti sulle strade, cadute di piante.

"Noi, per fronteggiare questa situazione, abbiamo messo in campo il più grande investimento sulle strade mai fatto a Pescara. Ogni giorno asfaltiamo decine di strade in ogni zona della città, dai Colli, a Zanni, a San Donato, a Villa del Fuoco, al centro, e continueremo a farlo fino a quando non avremo messo in sicurezza il nostro territorio."