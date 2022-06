Ascensori rotti nelle stazioni abruzzesi, Marcozzi (M5s): "Disabili umiliati, una vergogna"

Inaccettabile avere ascensori fuori uso nelle stazioni abruzzesi con enormi disagi e umiliazioni per le persone disabili. A dirlo la capogruppo alla Regione del M5s Sara Marcozzi che commenta la segnalazione e denuncia dell'associazione "Carrozzine Determinate" che con il presidente Claudio Ferrante ha raccontato la storia di una bambina di Scafa disabile e i disagi vissuti nella stazione di Porta Nuova:

"Dai primi di maggio l'ascensore che porta al secondo e al terzo binario della stazione di Pescara Porta Nuova è rotto. Per questo deve essere presa in braccio lungo le scale, con tutti i rischi che ne conseguono. È una vergogna inaudita e una situazione non più accettabile, che deve risolversi il prima possibile sia qui che nelle stazioni d'Abruzzo che abbiano problematiche simil. Veniamo a conoscenza quotidianamente di casi simili, di rotture o di carenza di infrastrutture adeguate nelle nostre stazioni dei treni e non solo. Le barriere architettoniche devono essere eliminate, e questo impegno deve avere la priorità a tutela dei diritti di tutti i cittadini. Nessuno escluso. Mi rivolgo soprattutto alle istituzioni della nostra regione, agli esponenti della Giunta Marsilio e al Sottosegretario D'Annuntiis che ha la delega alla mobilità e ai trasporti."

La Marcozzi evidenzia come vadano fatte tutte le pressioni del caso per risolvere questa emergenza, con una mappatura chiara e aggiornata degli interventi da compiere sul territorio regionale per garantire la libertà di spostamento a tutti i cittadini:

"Io userò ogni strumento a mia disposizione per segnalare altri disagi e chiedere interventi agli organi competenti, perché tutto questo non può rimanere sotto silenzio”.