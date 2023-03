Il portale Artribune Travel consiglia Pescara come meta artistica e culturale: "Una città in forte evoluzione"

Importante vetrina online per la città di Pescara, che è stata oggetto di un articolo sul portale Artribune Travel, molto autorevole sia a livello nazionale che internazionale dove si consiglia a tutti gli amanti dell'arte, della cultura e degl eventi di visitare la nostra città, in particolare nel fine settimana fra il 24 ae 26 marzo. A postare sui social l'articolo è stato l'assessore comunale Alfredo Cremonese, che ci ha spiegato come questo articolo sia un riconoscimento particolarmente prestigioso e dimostri come investire sugli eventi e sulla cultura sia fondamentale per far conoscere la nostra città, anche e soprattutto su canali turistici fino ad ora poco esplorati, come quello legato proprio all'arte contemporanea e alla cultura moderna.

"Pescara, grazie al lavoro fatto dall'amministrazione comunale in questi anni, viene inserita in circuiti di visibilità prima impensabili. Questo portale raccoglie esperti d'arte a livello nazionale ed internazionale, che hanno inserito la nostra città come meta interessante, per l'arte contemporanea e gli eventi culturali in genere. Dunque ribadisco l'importanza di invesitre, dal punto di vista economico e delle risorse, sugli eventi a 360 gradi, per attirare sempre più utenti in città. Alla vigilia dell'approvazione del bilancio, dunque serve particolare attenzione e sensibilità per il capitolo di spesa degli eventi, perchè sono il volano dell'economia cittadina".

Nell'articolo si legge:

"Un itinerario ricco di scoperte, di aperture straordinarie e di momenti esclusivi, creati appositamente per voi tra arte contemporanea, fumetto, rigenerazione urbana e arte pubblica. Tanti i luoghi del capoluogo abruzzese che toccheremo nel corso dell’esperienza, spostandoci anche oltre i confini della città e visitando un borgo tra i più belli d’Italia. Filo conduttore del viaggio sarà la doppia anima, sacra e profana, di Pescara"