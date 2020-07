Arrivo di 50 migranti al Cas di Moscufo, il sindaco De Collibus: "Improponibile"

Dopo il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri è anche il sindaco di Moscufo, Claudio De Collibus, a intervenire sulla vicenda del trasferimento di 50 migranti nel Comune del Pescarese, per la precisione nella struttura del Cas Ariminum.

“Il trasferimento di 50 migranti a Moscufo è improponibile - dice, senza mezze misure, il primo cittadino - Ancora oggi la struttura non presenta le caratteristiche di idoneità e soprattutto la condizione di emergenza sanitaria come quella che ancora stiamo vivendo causa Covid-19, non ci permette di agevolare o consentire condizioni di sovraffollamento”.