Il sindaco alle opposizioni sull'inchiesta che ha travolto il Comune: “Garantismo e presunzione d'innocenza valgono per tutti”

“Ho appreso come tutti dagli organi di stampa quanto accaduto a poche ore dalle dimissioni di Fabrizio Trisi e non conosco nessun aspetto dell'inchiesta che mi consenta di esprimere un'opinione in merito. Mi rincresce dal punto di vista umano per i difficili momenti che stanno passando l'architetto Trisi e la sua famiglia, alla quale va la mia vicinanza. Mi sarei aspettato dall'opposizione in consiglio un atteggiamento più riflessivo, parimenti a quello avuto dal centrodestra nel recentissimo passato, che ha visto coinvolti proprio esponenti della minoranza. Il garantismo e la presunzione di innocenza o valgono sempre e per tutti, oppure mai per nessuno. Ma io, da uomo di legge e da sindaco, continuerò sempre ad attenermi eticamente a questi princìpi”.

Poche e chiare parole quelle del sindaco Carlo Masci che al momento non ha altro da dire essendo impegnato in Israele e dunque, spiega, non informato pienamente delle ragioni che hanno portato all'arresto del dirigente dimissionario del settore Lavori pubblici nell'ambito dell'indagine condotta dalla guardia di finanza. Inchiesta ha portato all'emissione della misura cautelare anche per altre tre persone. Inchiesta al centro della quale ci sono appalti con fondi pnrr da 5 milioni di euro con gli indagati chiamati a rispondere, a vario titolo di corruzione, peculato, turbativa d'asta e spaccio di sostanze stupefacenti.

Una risposta dunque anche alle opposizioni che hanno chiesto le sue dimissioni dopo il terremoto che ha scosso Palazzo di Città.

Trisi aveva rassegnato le sue dimissioni sabato 10 giugno ed era stato proprio Masci a renderlo noto esprimendo stima nei suoi confronti. Se dunque il primo cittadino prima di dire altro vuole avere un quadro chiaro delle contestazioni e di quanto avvenuto, nel frattempo con un decreto sindacale firmato proprio oggi, lunedì 12 giugno, a firma del vicesindaco Gianni Santilli, alla guida del settore Lavori pubblici è stato nominato ad interim Giuliano Rossi già dirigente del settore Mobilità, edilizia scolastica e verde.