Anche Pettinari (M5s) chiede le dimissioni di Masci e sulle inchieste politiche chiede chiarezza in un consiglio regionale straordinario

Le dimissioni del sindaco Carlo Masci le chiede anche il vicepresidente del consiglio regionale Domenico Pettinari (M5s) che sostiene dunque le opposizioni di Palazzo di Città, ma sulla vicenda chiede chiarezza e per questo avanza la richiesta di un consiglio regionale straordinario.

Per lui, afferma commentando l'inchiesta che ha portato all'arresto tra gli altri del dirigente del settore Lavori pubblici del Comune per reati legati a presunti appalti truccati e spaccio di droga, “leggere i giornali in questi giorni è un dolore. Gli ultimi eventi hanno gettato un’ombra densa e fitta sul Comune di Pescara e sulle istituzioni che al contrario dovrebbero essere d’esempio a tutti i cittadini. La politica onesta deve farsi sentire oggi più che mai”. Di qui la necessità per Pettinari di convocare la seduta. “D'altra parte – aggiunge – anche il presidente Sospiri, probabilmente resosi conto della necessità di fare chiarezza, ha portato nella scorsa commissione capigruppo le contestazioni ricevute in merito all’inchiesta. Penso che questo debba essere fatto per tutti i provvedimenti di indagine, non solo quello relativo al Comune di Pescara, che hanno coinvolto il presidente del consiglio regionale e i politici regionali nel corso dell’attuale legislatura. Si dovrebbe informare l’intero consiglio anche delle relazioni di polizia giudiziaria, a mio avviso”.

“Un atto di trasparenza dovuto alle istituzioni e ai cittadini che rappresentiamo – aggiunge il vicepresidente - Sono mesi che lo chiedo al Consiglio, ho presentato anche una richiesta formale che però è stata bloccata e sostenuta solo dai miei colleghi del M5S e da altri due di minoranza, mentre altri esponenti dell’opposizione e della maggioranza di centrodestra, non hanno voluto sottoscriverla, affossando l’iter burocratico previsto dal regolamento per la richiesta del Consiglio regionale straordinario. Mi auguro . Cocnlude - che dopo l’apertura nella scorsa capigruppo si possano sorpassare gli indugi e procedere con la convocazione”.