Il Partito democratico incalza il sindaco dopo il terremoto in Comune, una nuova lettera e 14 domande a cui chiedono risposta

Quattordici domande cui chiedono risposta “in attesa delle sue dimissioni”. Dopo la lettera privata e resa pubblica nei giorni scorsi, il Partito democratico scrive nuovamente al sindaco Carlo Masci e lo fa pubblicamente sperando che questa volta una risposta arrivi.

Non si arrestano le polemiche nei confronti del primo cittadino cui si attribuisce una responsabilità politica in merito all'inchiesta che ha travolto palazzo di Città portando all'arresto di quattro persone tra cui il dirigente del settore Lavori pubblici Fabrizio Trisi e che vede indagate complessivamente 17 persone, alcune delle quali sempre impiegate negli uffici comunali. I reati contestati sono inerenti presunti appalti truccati e droga e se quella prima richiesta di intervento, una volta saputo che un'indagine c'era, è rimasta “lettera morta”, lamentano il capogruppo Pd Piero Giampietro e i consiglieri comunali Marco Presutti, Stefania Catalano e Francesco Pagnanelli, ora una risposta la vogliono e la vogliono a tutte le 14 domande che rivolgono al sindaco.

La prima riguarda proprio Trisi per cui si chiede di sapere “che veste giuridica e di fatto aveva” e “quali margini di attività e di informazioni nei confronti del sindaco prevedeva”. Quindi domande anche sul ruolo dell'imprenditore De Leonibus, arrestato anche lui e del direttore generale Pierliuigi Carugno indagato nell'ambito dell'inchiesta. Soprattutto vogliono sapere che ruolo ha svolto il sindaco “per garantire il buon andamento della pubblica amministrazione” e se c'è stato un ruolo rispetto ai lavori pubblici del Comune anche del presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri indagato, ma per un episodio a margine del filone principale. Il Partito democratico chiede anche di sapere “per quali ragioni negli ultimi anni l’assessore Luigi Albore Mascia ha mostrato una sostanziale estraneità nei confronti della delega dei Lavori pubblici a lui affidata”.

Sempre riguardo l'imprenditore al sindaco si chiede “come ritiene possibile che, secondo quanto si legge nelle anticipazioni di stampa, anticipava gli esiti dei concorsi comunali” e s elo stesso abbia “mai fatto parte di commissioni di concorso”. “Ci sono state riunioni formali o informali tra vertici comunali e contraenti del Comune per il destino lavorativo del fiduciario Trisi? - chiedono ancora -.

Può aver influito anche sui mille guai del cantiere senza fine di viale Guglielmo Marconi lo scambio tra asfalto e dazioni in denaro e in sostanze stupefacenti di cui si legge sulla stampa?”.

A Carlo Masci chiedono inoltre conto del perché sulle repentine dimissioni di Trisi arrivate due giorni prima dell'arresto, siano seguite parole di stima nei suoi confronti da parte del primo cittadino e, tra le altre cose, anche se “i dipendenti dell’impresa De Leonibus avranno un futuro lavorativo, senza dover confidare nell’assunzione in una partecipata del Comune”. Queste le ultime due domande che gli rivolgono: “come ha tutelato in questi anni il principio di concorrenza che regola il mercato della competizione tra le imprese e l’immagine stessa della città?” e “Come intende fare fronte ai gravi danni subiti dalle imprese e dalla stessa città?”.

Se dunque a quella prima lettera che seguiva, sottolineano dai banchi d'opposizione, innumerevoli interrogazioni, mozioni, istanze di accesso agli atti, sedute di commissione e di consiglio, nelle quali era emersa pubblicamente l’opacità nella quale operava il vertice del settore con il dirigente da lei fortemente voluto in quel ruolo”, non è arrivata risposta, l'auspicio è che ora questo avvenga.

“In tutta franchezza – aggiungono riferendosi alla lettera del 2022 - non siamo riusciti a comprendere le ragioni del suo comportamento, quando sarebbe stato facile per lei assumere per tempo quelle decisioni che potessero salvaguardare il Comune e contribuire a dissipare ombre e incertezze che da troppo tempo si addensavano sulle procedure svolte dai Lavori pubblici, che noi abbiamo sempre posto in evidenza anche con conferenze stampa”.

Ora però, ribadiscono, quelle risposte le volgono visto l'accaduto e le tante notizie stampa che si rincorrono. Per gli esponenti Pd rispondere può essere una seconda occasione per il sindaco per “cercare, sia pure con un ritardo non giustificabile, di fare chiarezza in vicende che appaiono del tutto oscure e incomprensibili, benché avvenute in un contesto di opacità, arroganza, pessimi risultati di cui nessuno in Comune può dirsi sorpreso, a cominciare dal primo cittadino”. “Riteniamo - scrivono ancora i consiglieri - che il chiarimento sia un atto necessario per la città che dice di amare, al pari delle sue inevitabili dimissioni con conseguente ritorno al voto dei pescaresi, gli unici che potranno restituire al Comune di Pescara la piena agibilità amministrativa che in questo momento appare perduta. Ma se non altro consentirà di comprendere come siamo arrivati a tanto”.