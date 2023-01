Area di risulta, l'annuncio del sindaco Masci: "Entro cinque mesi la bonifica della zona sud per la realizzazione del parco"

"Entro cinque mesi partirà la bonifica della zona sud dell'area di risulta, ovvero dello spazio in cui oggi ci sono le automobili, liberando lo spazio per realizzare il grande parco centrale".

Ad annunciarlo il sindaco Carlo Masci a margine della presentazione di alcuni dei 70 progetti con cui intende cambiare il volto della città. Proprio l'area di risulta per lui, ha detto nel corso del suo intervento, è quello attorno a cui si svilupperanno tutti gli altri. Il sindaco ha fatto sapere che le operazioni di carotaggio iniziati proprio lì dove dovrà sorgere uno dei silos prcheggio sono stati completati e che a disposizione ci sono ora i dati sull'inquinamento per cui presto si potrà procedere con l'avvio delle fasi di bonifica sgomberando il parcheggio e si avvii in seguito anche il cantiere per la realizzazione del parco.