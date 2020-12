Area di risulta, Blasioli boccia l'accesso automatizzato: "Code con il personale a casa"

Blasioli boccia l'accesso automatizzato all'area di risulta. Il consigliere regionale del Pd, infatti, si rivolge ai suoi colleghi del gruppo comunale chiedendo di "non lasciare a casa chi lavora. Noi siamo differenti" e aggiunge:

"La nuova modalità delle sbarre snellisce, non c’è che dire. La fila? Ma no. Non snellisce la fila per entrare. Che avevate capito. Snellisce il personale. 8 o forse 10 persone che andranno a casa dopo anni di lavoro sotto l’acqua e per di più in piena pandemia".